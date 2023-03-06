Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Koray Aydın hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Koray Aydın'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Koray Aydın kimdir? Koray Aydın kaç yaşında, nereli? Koray Aydın hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Koray Aydın hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Koray Aydın'ın hayatını araştırıyor. Peki, Koray Aydın kimdir? Koray Aydın kaç yaşında, nereli? Koray Aydın hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

KORAY AYDIN KİMDİR?

Koray Aydın (5 Aralık 1955, Trabzon), Türk siyasetçi ve eski Bayındırlık ve İskan Bakanı. Erken yaşta siyasete katılan Aydın, 1999–2001 yılları arasında Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yapmıştır. Bir süre Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreterliği görevini üstlenmiştir. Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nden sonra TBMM başkanvekili olarak seçilmiştir.

Meclise 1991–1995 yılları arasında Trabzon milletvekili, 1999-2002 yılları arasında Ankara milletvekili, 2007-2015 arasında tekrar Trabzon milletvekili olarak meclise girmiştir. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde meclisteki sandalyesini kaybetmiştir. 2012 yılında gerçekleştirilen Milliyetçi Hareket Partisi 10. Büyük Olağan Kongresi'nde Devlet Bahçeli ile genel başkanlık için yarıştıysa da kaybetti. 2015 yılında MHP Üst Kurul Delegeleri tarafından talep edilen Olağanüstü Kurultay sürecinde yeniden Genel Başkanlığa adaylığını açıkladı. 25 Ekim 2017 tarihinde kurulan İYİ Parti'ye katıldı ve partinin kurucular kurulunda yer aldı.

Erken yaşamı ve kariyeri

Koray Aydın, 5 Aralık 1955 tarihinde Trabzon'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini babası Halil İbrahim Aydın'ın memuriyeti sebebiyle Anadolu'nun çeşitli yerlerinde tamamladı. 1978 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina-Elektrik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Siyasal kariyeri

Milliyetçi Hareket Partisi

Erken yaşta siyasete katılan Aydın, 1976 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak Milliyetçi Hareket Partisi Trabzon Gençlik Kolları üyesi olarak katıldı. Daha sonra MHP Trabzon Gençlik Kolları Başkanlığına yükseldi. MHP Trabzon Gençlik Başkanı olarak 1977 Türkiye genel seçimleri'nde aktif çalışmalar yürüttü. 12 Eylül Darbesi'nin ardından siyasi yasakların kalkmasıyla, 1985 yılında ismi Milliyetçi Çalışma Partisi olarak değişecek Muhafazakâr Parti'nin kuruluş çalışmalarına katıldı.

MYK Üyesi ve Genel Muhasip Yardımcısı olarak görev aldığı Milliyetçi Çalışma Partisi, daha sonra Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüttü. İlk defa 1991 Türkiye genel seçimleri'nde Trabzon milletvekili olarak meclise girdi ve 1995 yılında yapılacak genel seçimlerine kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak, önemli hizmetlerde bulundu.

1995 Türkiye genel seçimleri'nin hemen ardından MHP Genel Sekreteri olan Aydın, bu görevini en yakınındaki isimlerden biri olarak uzun yıllarını paylaştığı, MHP'nin kurucusu ve ilk genel başkanı Alparslan Türkeş'in ölümüne kadar sürdürdü. Devlet Bahçeli'nin 6 Temmuz 1997 tarihinde yapılan Milliyetçi Hareket Partisi 5. Olağanüstü Kongresi'nde yeni genel başkan seçilmesinin ardından Kasım 1997 tarihi itibarıyla yeniden MHP genel sekreterli oldu. 1999 Türkiye genel seçimleri'nde Ankara milletvekili olarak meclise girdi.