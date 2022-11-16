Koray Aydın kimdir? Koray Aydın kaç yaşında, nereli? Koray Aydın hayatı ve biyografisi!

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KORAY AYDINKİMDİR?

Koray Aydın (5 Aralık 1955, Trabzon), Türk siyasetçi ve eski Bayındırlık ve İskan Bakanı. Erken yaşta siyasete katılan Aydın, 1999–2001 yılları arasında Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yapmıştır. Bir süre Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreterliği görevini üstlenmiştir. Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nden sonra TBMM başkanvekili olarak seçilmiştir.

Meclise 1991–1995 yılları arasında Trabzon milletvekili, 1999-2002 yılları arasında Ankara milletvekili, 2007-2015 arasında tekrar Trabzon milletvekili olarak meclise girmiştir. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde meclisteki sandalyesini kaybetmiştir. 2012 yılında gerçekleştirilen Milliyetçi Hareket Partisi 10. Büyük Olağan Kongresi'nde Devlet Bahçeli ile genel başkanlık için yarıştıysa da kaybetti. 2015 yılında MHP Üst Kurul Delegeleri tarafından talep edilen Olağanüstü Kurultay sürecinde yeniden Genel Başkanlığa adaylığını açıkladı. 25 Ekim 2017 tarihinde kurulan İYİ Parti'ye katıldı ve partinin kurucular kurulunda yer ald

Aydın, 2011 Türkiye genel seçimleri'nde MHP Trabzon milletvekili olarak meclise girdi ve bu süre zarfında Milli Savunma Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. 4 Kasım 2012 tarihinde gerçekleştirilen Milliyetçi Hareket Partisi 10. Olağanüstü Büyük Kurultayı'nda MHP genel başkanlığına aday olarak Bahçeli ile genel başkanlık için yarıştı. Bahçeli 1,214 delegenin 725'inin oyunu alarak tekrar genel başkan seçilirken Aydın, 441 oy alarak 2. sırada kaldı. Aydın'ın aldığı oy Genel Merkez yönetimine ilişkin rahatsızlık ve parti içi muhalefet güçleniyor değerlendirmesine yol açtı. 1 Kasım 2015 Erken Genel Seçimleri'nin MHP açısından başarısızlık olduğunu düşünen Koray Aydın, partinin yeniden yapılandırılması ve iç muhasebe yapması için "Olağanüstü Kurultay" çağrısında bulundu. Koray Aydın daha sonra Ankara'da partinin yeninden yapılması ve yönetimde değişim için ortaya koyduğu "Ülkücü Gelecek" vizyonunu açıkladığı "Ülkücü Gelecek ve İktidar için Büyük Ankara Buluşması" programında Genel Başkan adaylığını açıkladı.

TBMM Başkanvekilliği

Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Trabzon milletvekili olarak tekrar meclise girdi ve TBMM başkanvekilliği'ne seçildi. Bu görevi 1 Kasım 2015 Erken Genel Seçimlerine kadar devam etti.

İYİ Parti

25 Ekim 2017 tarihinde kurulan İYİ Parti'ye katıldı ve kurucular kurulunda yer aldı. Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. 2018 Türkiye genel seçimleri'nde, İYİ Parti'den Ankara milletvekili seçildi.

Özel hayatı

Gönül Hanımla evli olup Halil İbrahim, Batuhan ve Konuralp'in babasıdır