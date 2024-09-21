Kör Nokta ilk bölüm tek parça izle! Kör Nokta full HD bölüm izle! Kör Nokta son bölüm neler oldu?

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KÖR NOKTA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz, Çağla Boz, Yalçın Hafızoğlu, İlayda Çevik, Kürşat Alnıaçık, Ruhi Sarı, Hilmi Özçelik, Cansu Fırıncı, Mehtap Bayri, İrem Bakırtaş, Öyküsu Özyürek, Aylin Kabasakal, Görkem Sakal, Erhan Çircioğlu, Göktan Oktay Göztepe, İklima Güneş, Uluç Avcı

KÖR NOKTA KONUSU NE?

Dizi, "Gece" ve "Aslım" adındaki iki genç kızın hikayesini merkezine alarak, büyük bir trafik kazasının ardından yaşanan aşk, ihanet ve entrikalarla örülü olayları konu alıyor.

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