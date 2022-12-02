Sosyal medyada son günlerde gündem olan konulardan bir tanesi de Kör Niyazi oldu. Uzun zamandır iddiaları bulunan Kör Niyazi'nin gerçekten kör olup olmadığı merak edilirken vatandaşlar Kör Niyazi gerçekten kör mü? Kör Niyazi kimdir? Antalya Kör Niyazi olayı nedir? sorularını araştırıyor. İşte merak edilenler...

Kör Niyazi gerçekten kör mü? sorusu gündeme geldi. Sosyal medyada konuşulan konulardan biri olan Kör Niyazi hakkında merak edilenler var. Vatandaşlar ise arama motorlarında Kör Niyazi gerçekten kör mü? Kör Niyazi kimdir? Antalya Kör Niyazi olayı nedir? Detaylar haberimizde.

KÖR NİYAZİ GERÇEKTEN KÖR MÜ?

Hamamda ud çaldığı söylenen Kör Niyazi'nin kör olmadığına dair iddialar vardı. Teyit.org'a göre ise Kör Niyazi'nin gerçekte var olmadığı yönünde. Kör Niyazi uydurma bir karakterdir. Antalya'da Merkez Kadınlar Hamamı'nda olayın yaşandığı da iddia ediliyordu fakat Antalya'da Merkez Kadınlar Hamamı bulunmamakta.