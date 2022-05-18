Kör eden sinek nedir? Kör eden sinek Türkiye'de var mı? - Haberler

Kene ısırıkları veya yılan saldırıları derken şimdi de başımıza kör eden sinekler çıktı. Avrupa'nın en önemli ülkeleri arasında yer alan İspanya'da Endülüs, Aragon, Katalonya, Madrid, Murcia ve Valensiya kentlerinde sinek ısırığıyla ilgili çok sayıda şikayet kaydedildi. Aynı sineğin Afrika ülkelerinde bazı insanları kör etmesi ise korkuyu daha da artırdı. Kör eden sinekler 2020 yılında ülkemizde de görülmüştü. Kör eden sinek nedir? Kör eden sinek Türkiye'de var mı?

KÖR EDEN SİNEK NEDİR?

Avrupa'nın önemli ülkeleri arasında yer alan İspanya'da özellikle tatil bölgelerinde "kör eden sinek" nedeniyle panik yaşanmaya başladı. Sinek ısırığıyla ilgili Endülüs, Aragon, Katalonya, Madrid, Murcia ve Valensiya'dan çok sayıda şikayet geldi.

BAŞKA ÜLKELERDE KÖR OLANLAR OLDU

Dişleriyle deriyi görmesiyle bilinen ve "Kör bırakan kara sinek" adıyla anılan sinekler, yarattığı etki nedeniyle geçici körlük yaratabiliyor. Afrika'da sinek tarafından ısırılan bazı insanların kör olduklarına dair raporların tutulduğu öne sürüldü.

TATİLCİLERE UYARI YAPILDI

Sinek ısırığı şikayetlerinin artmasının ardından İspanya'nın tatil bölgelerinde kalan insanlara uyarı yapıldı. Sineğin Avrupa'nın başka bölgelerinde var olup olmadığı henüz bilinmezken, İspanya'da da körlük vakasına rastlanmadığı aktarıldı.

ÜLKEMİZDE DE GÖRÜLMÜŞTÜ

Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile birlikte Doğu Akdeniz'de birçok hayvanın telef olmasına neden olan, 'üç gün hastalığı' olarak bilinen Bovine Ephemeral Fever'i (BEF) yayan 'culicoides' cinsi kan emici sineklerin, insanlarda da körlüğe ve deri altı hastalıklara neden olduğu ortaya çıkmıştı.

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