Kurban Bayramı'na kısa süre kala milyonlarca kişi, bayram tatili için şehir dışına çıkacak. Köprü ve otoyolların bayramda ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Köprüler ücretsiz mi? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü bayramda ücretsiz mi 2023? Bayramda otoyollar ücretsiz mi?

Kurban Bayramı yaklaşırken, hangi köprülerin ücretsiz olduğu ve hangi köprülerin ücretli olduğu konusunda araştırmalar hız kazandı. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte, çeşitli konularda araştırmalar devam ediyor ve bu konular arasında köprü ve otoyolların ücretlendirme durumu da inceleniyor. Peki, Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi 2023? Bayramda otoyollar ücretsiz mi? Bayramda köprüler ücretsiz mi olacak?

KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ? BAYRAMDA KÖPRÜLER OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Kurban Bayramı 2023'te devlete ait tüm otoyol ve köprüler ücretsiz olacak. Yap-işlet-devret modeliyle yapılan yol ve köprüler ücretsiz olmazken, uygulama 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak. Bu uygulama kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüsü bayramda ücretsiz olacak.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ, OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ, YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Kurban Bayramı 2023'te devlete ait tüm otoyol ve köprüler ücretsiz olacak. Yap-işlet-devret modeliyle yapılan yol ve köprüler ücretsiz olmazken, uygulama 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak. Bu uygulama kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüsü bayramda ücretsiz olacak.

KURBAN BAYRAMI 2023 ÜCRETSİZ ÜCRETLİ OTOYOL VE KÖPRÜLER LİSTESİ

- Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)

- Kuzey Marmara Otoyolu

- Avrasya Tüneli

- Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)

- Osmangazi Köprüsü

- Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu

- Ankara- Niğde Otoyolu

KURBAN BAYRAMI 2023 METRO, METROBÜS, TRAMVAY, İZBAN ÜCRETSİZ Mİ?

Bunun yanı sıra Kurban Bayramı'nı kapsayan 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak.