Köprüler ne zaman ücretsiz ve bayramda otoyollar ücretsiz mi soruları gündeme geliyor. Ramazan bayramı 2 Mayıs tarihi ile başlıyor ve 4 Mayıs tarihinde bitiyor. Bu nedenle köprüler ve otoyollar bayram boyunca ücretsiz mi merak edilen konular arasında yer alıyor. Köprüler ne zaman ücretsiz? Köprüler ücretsiz mi? Bayramda otoyollar ücretsiz mi? Detaylar haberimizdedir…

KÖPRÜLER NE ZAMAN ÜCRETSİZ?

Resmi gazetede yayınlanan bildiriye göre bayram süresi boyunca köprüler ve otoyollar ücretsiz olduğu açıklandı. Yap-işlet-devret projeleri hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollardan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü kullananlar geçiş ücreti ödemeyecek.

BAYRAMDA OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Bayram tatili 2 Mayıs'da başlıyor ve 4 Mayıs'da bitiyor. Bu sene Ramazan bayramı tatilinde Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak.

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