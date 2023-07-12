Köprüden geçiş ücreti ne kadar? Köprü geçiş ücreti 2023

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV artışını zam olarak yansıttı. Yeni zamların ardından köprüden geçiş ücreti ne kadar oldu merak ediliyor. Peki köprü geçiş ücretleri ne kadar? İşte Köprüden geçiş ücreti ne kadar? Detaylar...

Köprüden geçiş ücreti! Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV artışını zam olarak yansıttı. Yeni zamların ardından köprüden geçiş ücreti ne kadar oldu merak ediliyor. Peki köprü geçiş ücretleri ne kadar? İşte Köprüden geçiş ücreti ne kadar? Detaylar haberimizde...

KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ 2023

KDV artışı, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine de yansıdı. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8 TL 50 kuruşa çıktı. Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti ise otomobiller için 190 TL oldu.

YENİ ÜCRETLER BELLİ OLDU

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8 TL 25 kuruştan, 8 TL 50 kuruşa çıktı. Hafif ticari araçlar için 10 TL 75 kuruştan 11 TL'ye, motosikletler için 3 TL 25 kuruştan 3 TL 50 kuruşa yükseldi.

Otomobiller için;

Ankara-Niğde Otoyolu (Ankara Alın giriş, Niğde Gölcük çıkış) geçiş ücreti 138,50 TL'den 140 TL'ye

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 184,50 TL'den 190 TL'ye

1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 200 TL'den 205 TL'ye

Malkara-Çanakkale Otoyolu (Malkara giriş – 1915 Çanakkale Köprüsü çıkış) 272,50 TL'den 280 TL'ye yükseldi.

KDV ORANI YÜKSELTİLMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren yeni ek vergi kararı ile mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik KDV dilimi yüzde 10'a, yüzde 18'lik KDV dilimi yüzde 20'ye çıkarılmıştı. Hijyen ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 20, benzin, tütün, alkol ve elektronik cihazların KDV oranları ise yüzde 20 olmuştu.