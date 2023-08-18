Köprüden dereye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde köprüden dereye düşen otomobildeki iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.