Köprüden dereye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde köprüden dereye düşen otomobildeki iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde köprüden dereye düşen otomobildeki iki kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Paşalı köyü yakınlarında kontrolden çıkan Rıfat A. yönetimindeki 34 TV 9815 plakalı otomobil, köprüden Akçay Deresi'ne düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile ve araçta bulunan Haydar Ö. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Erkut Kargın - Otomobil