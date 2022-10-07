Köprüde intihar girişimi ne oldu? (VİDEO) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi, köprünün üstüne çıkarak intihar etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Peki, Köprüde intihar girişimi ne oldu? İşte, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü intihar girişimi son durum!

Köprüde intihar girişimi ne oldu? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi, köprünün üstüne çıkarak intihar etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Peki, Köprüde intihar girişimi ne oldu? İşte, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü intihar girişimi son durum haberimizde...

KÖPRÜDE İNTİHAR GİRİŞİMİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi, köprünün üstüne çıkarak intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 1 saat köprünün üstünde bekleyen kişiyi polis ekipleri ikna etmeye çalışıyor.

İKNA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



Ekipler yaklaşık 1 saat köprünün üstünde bekleyen kişiyi polis ekipleri ikna etmeye çalışıyor. Öte yandan intihar girişimi nedeniyle köprüde trafik yoğunluğu oluştu.

Olay yerinden gelen ilk görüntüler şu şekilde: