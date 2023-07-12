KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ 2023: Köprü ve otoyol ücretleri zam geldi mi? Köprü ve otoyollara KDV zammı yüzde kaç oldu?

Köprü ve otoyollara KDV zammı geldi mi ve köprü ve otoyollara ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi merak ediliyor. KDV artışı, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine de yansıdı. Köprü ve otoyollara KDV zammı geldi mi ve köprü ve otoyollara ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi araştırılıyor. Peki, Köprü ve otoyollara KDV zammı geldi mi? Köprü ve otoyollara ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV artışını zam olarak yansıttı. Köprü ve otoyollara KDV zammı geldi mi? Köprü ve otoyollara ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? merak ediliyor. Köprü ve otoyollara KDV zammı geldi mi ve köprü ve otoyollara ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi araştırılıyor. Köprü ve otoyollara KDV zammı geldi mi? Köprü ve otoyollara ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? Detaylar haberimizdedir…

KÖPRÜ VE OTOYOLLARA KDV ZAMMI GELDİ Mİ?

KDV artışı, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine de yansıdı. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8 TL 50 kuruşa çıktı. Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ise 190 TL oldu.

KÖPRÜ VE OTOYOLLARA YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8 TL 25 kuruştan, 8 TL 50 kuruşa çıktı. Hafif ticari araçlar için 10 TL 75 kuruştan 11 TL'ye, motosikletler için 3 TL 25 kuruştan 3 TL 50 kuruşa yükseldi.

Otomobiller için;

Ankara-Niğde Otoyolu (Ankara Alın giriş, Niğde Gölcük çıkış) geçiş ücreti 138,50 TL'den 140 TL'ye

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 184,50 TL'den 190 TL'ye

1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 200 TL'den 205 TL'ye

Malkara-Çanakkale Otoyolu (Malkara giriş – 1915 Çanakkale Köprüsü çıkış) 272,50 TL'den 280 TL'ye yükseldi.

KÖPRÜ VE OTOYOLLARA NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren yeni ek vergi kararı ile mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik KDV dilimi yüzde 10'a, yüzde 18'lik KDV dilimi yüzde 20'ye çıkarılmıştı. Hijyen ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 20, benzin, tütün, alkol ve elektronik cihazların KDV oranları ise yüzde 20 olmuştu.