Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz mi 2024? Ramazan Bayramı tatilinde ücretsiz köprü ve otoyollar

Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz mi? 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz mi merak ediliyordu. İşte, bayramda ücretsiz olan köprüler ve otoyollar haberimizde...

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyolların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 9 gün boyunca ücretsiz olacağını söyledi.

Bakan Uraloğlu, ayrıca "Trafiğin yoğun olduğu karayolu güzergahlardaki yol çalışmalarımıza ara verdik. Tatil boyunca devam eden yol bakım onarım çalışmalarını asgari düzeye indirdik. Şerit daraltmalarını mümkün olduğu kadar kaldırdık. Otobüs terminallerinde denetimleri artırdık. Fahiş fiyat uygulamalarıyla ilgili firmalara uyarılarda bulunduk.

Korsan taşımacılık yapan, sefer izni olmadan faaliyet gösteren, izinli olmayan yerlerde yolcu indiren veya bindiren ve fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari para cezası keseceğiz." ifadelerini kullandı.

İZMİR, ANKARA VE İSTANBUL'DA DEMİRYOLU ÜCRETSİZ

Bakan Uraloğlu, bayramı üç büyük şehirde geçirecek vatandaşlar için İstanbul'da; Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hatları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban'ın ücretsiz kullanılabileceğini açıkladı. Uraloğlu, ayrıca hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde bayrama özel kapasite artışına gittiklerini belirtti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin ilgili tüm birimlerinin bayram süresince 24 saat esasına göre hizmet vereceğini belirten Uraloğlu, "Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere yurt çapındaki diğer tüm havalimanlarında yoğunluktan kaynaklanan herhangi bir sorun yaşanmaması için havalimanlarındaki personellerimiz tüm birimlerle koordinasyon içinde olacak. Vatandaşlarımızın rahat ve güvenli ulaşımını sağlayacak" diye konuştu.