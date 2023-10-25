Köprü ve otoyol zamlarının ertelendiği yönünde haberler gündeme geldi. Zam oranları ve erteleme durumu hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Köprü ve Otoyol zammı ertelendi mi? 2023 Otoyol ve köprü ücret zammı iptal mi? İşte detaylar...

Köprü ve Otoyol zammı ertelendi mi? 2023 Otoyol ve köprü ücret zammı iptal mi?

Geçtiğimiz gün Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü ücretlerine zam geldiğini duyurdu. Konuyla ilgili İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yaptığı paylaşım sonrasında köprü ve otoyol zammı ertelendi mi merak konusu oldu. Peki, Köprü ve Otoyol zammı ertelendi mi? 2023 Otoyol ve köprü ücret zammı iptal mi? Detaylar haberimizde...

KÖPRÜ VE OTOYOL ZAMMI ERTELENDİ Mİ?

"BUGÜN ALINAN ÜCRETLERDEKİ FARK İADE EDİLECEK"

Konu hakkında sosyal medyadan açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, zammın yılbaşına ertelendiğini duyurdu. Altun, "Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde 25 Ekim'den itibaren yapılan düzenleme, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Ocak 2024'e ertelenmiştir. 25 Ekim'de (bugün) alınan geçiş ücretlerindeki fark vatandaşlarımıza iade edilecektir." ifadelerini kullandı.