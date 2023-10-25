Köprü ve otoyol zamlı ücretler ne zaman geçerli olacağı araştırılırken 2023 köprü ve otoyola ne kadar zam geldiği merak ediliyor. Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü ücretlerine zam geldiğini duyurdu. Yeni tarife ne zaman geçerli olacağı gündeme geliyor. Peki, Köprü ve otoyol zamlı ücretler ne zaman geçerli? 2023 köprü ve otoyola ne kadar zam geldi?

Köprü ve otoyol zamlı ücretler ne zaman geçerli? 2023 köprü ve otoyola ne kadar zam geldi?

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden hafif ticari araçların geçişi ne kadar oldu ve köprü, otoyol zamlı ücretler ne zaman geçerli olacağı araştırılıyor. 2023 köprü ve otoyola ne kadar zam geldiği merak ediliyor. Köprü ve otoyol zamlı ücretler ne zaman geçerli? 2023 köprü ve otoyola ne kadar zam geldi? Detaylar haberimizdedir…

KÖPRÜ VE OTOYOL ZAMLI ÜCRETLER NE ZAMAN GEÇERLİ?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılana açıklamada, "Otoyol ve köprü ücretleri, 25 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir" denildi.

2023 KÖPRÜ VE OTOYOLA NE KADAR ZAM GELDİ?

Yapılan zamla birlikte 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden hafif ticari araçların geçişi 8,50 TL'den 15 liraya çıkartıldı. Zam oranı ise yüzde 76,5 oldu.

Çanakkale Köprüsü'nde otomobillerin geçiş ücreti yüzde 47,5 zamlandı. Ücret 200 liradan 295 liraya çıkarıldı.

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ise yüzde 52,5 zamlandı. Ücret 190 TL'den 290 TL'ye çıktı.

Ankara- Niğde Otoyolu otomobil geçiş ücreti yüzde 50 zamlanarak 140 TL'den 210 TL'ye çıktı. Malkara-Çanakkale Otoyolu (Malkara giriş – 1915 Çanakkale Köprüsü çıkış) otomobil geçiş ücreti yüzde 46 zamlanarak 280 TL'den 410 TL'ye yükseldi.