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Köprü ve otoyol ücretlerine zam var mı? 2024 Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar?

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Köprü ve otoyol ücretlerine zam gelecek mi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne kadar oldu soruları gündeme geliyor. 2024 otoyol ücretleri ve köprü geçiş ücreti kaç TL olduğu merak ediliyor. 1 Temmuz itibarıyla köprü ve otoyol ücretlerine zam yapılacağı iddiasıyla paylaşılan fiyat listeleri kamuoyunda infiale neden oldu. Peki, Köprü ve otoyol ücretlerine zam var mı?

Köprü ve otoyol fiyatları ne kadar oldu ve Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti kaç lira olduğu araştırılıyor. 2024 Köprü ve otoyol ücretlerine zam var mı? "1 Temmuz itibarıyla yeni köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretleri" iddiasıyla paylaşılan fiyat listelerine ilişkin görseller sosyal medyada gündem oldu. Köprü geçişlerine zam gelecek mi? Detaylar haberimizdedir…

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİNE ZAM VAR MI?

Bazı haber sitelerinde de yer alan iddialara yönelik yalanlama ise İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.

"ÜCRETLERDE HERHANGİ BİR GÜNCELLEME YAPILMADI"

Bahse konu paylaşımların gerçeği yansıtmadı belirtilen açıklamada "1 Temmuz itibarıyla köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerinde herhangi bir güncelleme yapılmamıştır.

15 Mayıs 2024 tarihinden itibaren uygulanan geçiş ücretleri, Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde kamuoyuna açık bir şekilde yer almaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

Köprü ve otoyol ücretlerine zam var mı? 2024 Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar?

Köprü ve otoyol ücretlerine zam var mı? 2024 Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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