KOPOL Koza halka arz ne zaman işlem görecek? Koza halka arz oransal mı, eşit mi? Koza Polyester halka arz kaç lot verir?
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Halka arz takip eden vatandaşlar Koza Polyester halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Koza Polyester halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise KOPOL Koza halka arz ne zaman işlem görecek? Koza halka arz oransal mı, eşit mi? Koza Polyester halka arz kaç lot verir? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
KOPOLhalka arz ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Koza Polyester halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar KOPOL Koza halka arz ne zaman işlem görecek? Koza halka arz oransal mı, eşit mi? Koza Polyester halka arz kaç lot verir?sorularını merak ediyor. İşte Koza Polyester enerji alabileceğiniz bankalar!
Koza Polyester halka arz tarihi 5-6-7 Nisan 2023 olarak belirlendi.
Koza Polyester, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Koza Polyester, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.
Koza Polyester 24,50 TL'den halka arz olacak.
Koza Polyester hisse kodu #KOPOL olarak açıklandı.
Koza Polyester şirketi pay olarak 44,390,000 Lot veriyor.
Şirket halka arzda Eşit Dağıtım dağıtım yapacak.