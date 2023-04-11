KOPOL Koza halka arz ne zaman işlem görecek? Koza halka arz oransal mı, eşit mi? Koza Polyester halka arz kaç lot verir?

Halka arz takip eden vatandaşlar Koza Polyester halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Koza Polyester halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise KOPOL Koza halka arz ne zaman işlem görecek? Koza halka arz oransal mı, eşit mi? Koza Polyester halka arz kaç lot verir? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...