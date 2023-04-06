KOPOL halka arz hangi bankalarda? Koza halka arz oransal mı, eşit mi? Koza Polyester halka arz kaç lot verir? KOPOL halka arz ne zaman işlem görecek?

Halka arz takip eden vatandaşlar Koza Polyester halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Koza Polyester halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise KOPOL halka arz hangi bankalarda? Koza halka arz oransal mı, eşit mi? Koza Polyester halka arz kaç lot verir? KOPOL halka arz ne zaman işlem görecek? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...