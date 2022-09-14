Kopenhag - Sevilla maçı ne zaman, hangi kanalda? Kopenhag - Sevilla maçı saat kaçta? Kopenhag - Sevilla HD canlı izleme linki?

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KOPENHAG - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Kopenhag - Sevilla arasında Parken stadyumunda oynanacak mücadele 14 Eylül Çarşamba günü Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

KOPENHAG - SEVİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Kopenhag - Sevilla arasındaki mücadele 14 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'da başlayacak.