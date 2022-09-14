Kopenhag - Sevilla maçı canlı izle! Kopenhag - Sevilla maçı şifresiz HD canlı izle! Kopenhag - Sevilla maçı donmadan izle!
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Kopenhag - Sevilla maçı canlı yayın linki ve ilk 11 bilgileri şöyle;
UEFA Şampiyonlar Ligi Kopenhag - Sevilla maçı 14 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele Exxen platformundan naklen canlı olarak yayınlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 28 Mayıs 2022 gecesi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.