Kopenhag - Manchester City maçı ne zaman, hangi kanalda? Kopenhag - Manchester City maçı şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında hedefine ulaşmak isteyen Kopenhag - Manchester City bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Kopenhag - Manchester City maçı öncesi, Kopenhag - Manchester City maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.