Kopenhag kalecisi kim, adı ne? Kopenhag kalecisi nereli, kaç yaşında?

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KOPENHAG KALECİSİ KİM?

Kopenhag kalecisi Kamil Grabara'dır.

Kamil Mieczyslaw Grabara 8 Ocak 1999 doğumlu kaleci olarak görev yapan Polonyalı millî futbolcudur. Superliga (Danimarka) takımlarından Kopenhag'ta forma giymektedir. 2016-2021 yılları arasında Liverpool forması giymiştir. Grabara, Polonya Milli Takımı ile bugüne kadar 1 maça çıkmıştır.