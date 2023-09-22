Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması için yapılan imza töreninde konuştu. Özbek, Kopenhag'ın kalecisi Kamil Grabara'nın sarı-kırmızılıların stadı için kullandığı ifade nedeniyle UEFA'ya başvuru yapabileceğini belirtti. Peki, Kopenhag kalecisi Kamil Grabara Galatasaray hakkında ne dedi?

Kopenhag kalecisi ne dedi? Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması için yapılan imza töreninde konuştu. Özbek, Kopenhag'ın kalecisi Kamil Grabara'nın sarı-kırmızılıların stadı için kullandığı ifade nedeniyle UEFA'ya başvuru yapabileceğini belirtti. Peki, Kopenhag kalecisi Kamil Grabara Galatasaray hakkında ne dedi? Detaylar!

KOPENHAG KALECİSİ GRABARA NE DEDİ?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk için yapılan imza töreninde açıklamalarda bulundu. Kopenhag'ın kalecisi Kamil Grabara'nın skandal ifadeleri için Özbek, konuyu UEFA'ya taşıyabileceklerini belirtti. Polonyalı eldiven, temsilcimizin stadı için "b.. çukuru" demişti.

"ONUNLA İLGİLİ NE YAPACAĞIMIZI ÖĞRENİRSİNİZ"

Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Kopenhag kalecisi Kamil Grabara için yönetim kurulunda tartışıyoruz. Onunla ilgili ne yapacağımızı öğrenirsiniz." ifadelerini kullandı.