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KOPENHAG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Kopenhag vs Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda, CANLI, şifresiz izleme linki!

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile kritik bir müsabakaya çıkacak. Peki, Kopenhag Galatasaray maçı ne zaman? Kopenhag vs Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda, CANLI, şifresiz izleme linki! İşte detaylar…

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 5 maçta topladığı 5 puanla 3. sırada bulunan Galatasaray, deplasmanda Kopenhag'ı mağlup ederse tur atlayacak. Averaj farkıyla 3. sırada yer alan Galatasaray, galibiyet durumunda bir üst tura yükselecek. Peki, Kopenhag Galatasaray maçı ne zaman? Kopenhag vs Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda, CANLI, şifresiz izleme linki! İşte detaylar…

KOPENHAG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ve Kopenhag arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rövanş maçı, 12 Aralık 2024 Salı akşamı gerçekleşecek.

KOPENHAG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Kopenhag vs Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda, CANLI, şifresiz izleme linki!

KOPENHAG VS GALATASARAY SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Galatasaray'ın karşılaşması, Danimarka'da oynanacak ve başlama saati 23.00 olarak belirlendi. Mücadele, EXXEN platformundan canlı olarak izlenebilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

Galatasaray, geri düştüğü maçlardan elde ettiği puanlarla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansını sürdürüyor. Dünya futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden sarı-kırmızılılar, A Grubu'nda 5. haftayı 5 puanla tamamladı.

Almanya'nın Bayern Münih takımı, 4 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 13 puanla gruptan çıkmayı garantilerken, A Grubu'nda birer galibiyet ve ikişer beraberliği bulunan Danimarka temsilcisi Kopenhag ile Galatasaray beşer puanla sıralanıyor. İngiltere'nin Manchester United ekibi ise 4 puanla grubun son sırasında yer alıyor.

KOPENHAG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Kopenhag vs Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda, CANLI, şifresiz izleme linki!

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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