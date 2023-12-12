Kopenhag - Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Kopenhag - Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Kopenhag - Galatasaray maçı oynanıyor. Kopenhag - Galatasaray maçı kaç kaç merak ediliyor. Kopenhag - Galatasaray canlı maç anlatımı ve Kopenhag - Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Kopenhag - Galatasaray maçı kaç kaç? Kopenhag maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Kopenhag - Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...

Kopenhag - Galatasaray maçı kaç kaç? Şampiyonlar Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Kopenhag - Galatasaray maçı oynanıyor. Kopenhag - Galatasaray maçı kaç kaç merak ediliyor. Kopenhag - Galatasaray canlı maç anlatımı ve Kopenhag - Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Kopenhag - Galatasaray maçı kaç kaç? Kopenhag maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Kopenhag - Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde...

KOPENHAG - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ?

Kopenhag - Galatasaray maçı 0-0'lık eşitlik ile devam ediyor.

KOPENHAG - GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN

Kopenhag - Galatasaray maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Kopenhag - Galatasaray maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilmeniz için EXXEN kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

KOPENHAG - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Kopenhag - Galatasaray maçı saat 23.00'te başlayacak.

KOPENHAG - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Kopenhag - Galatasaray maçı bu akşam saat 23.00'te oynanacak.

KOPENHAG - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kopenhag - Galatasaray maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

KOPENHAG - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kopenhag - Galatasaray maçı Berlin'de, Kopenhag'da, Parken Stadyumu'nda oynanacak.