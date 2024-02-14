Kopenhag elendi mi (UEFA Şampiyonlar Ligi)?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı bugün oynanacak iki maç ile başladı. Manchester City deplasmanda Kopenhag'ı 3-1 yendi. Peki, Kopenhag elendi mi?
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, iki dev maçla başlıyor. Turnuvanın favori takımlarından Manchester City ve Real Madrid, evine avantajlı bir skorla dönmek için sahaya çıktı. Manchester City 3-1 galibiyetle sahasına döndü. Peki Kopenhag elendi mi?
KOPENHAG ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ELENDİ Mİ?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı bugün oynanacak iki maç ile başladı. Manchester City deplasmanda Kopenhag'ı 3-1 yendi. Bu skorla Man. City avantajı elde etti. Turu geçen taraf 2.ma sonunda belli olacak.
DİĞER MAÇLARDA SON DURUM
Real Madrid deplamsanda Redbull Leipzig'i 1-0 yendi.
Yarın diğer maçlarla turnuva devam edecek.