Kopenhag elendi mi (UEFA Şampiyonlar Ligi)?

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, iki dev maçla başlıyor. Turnuvanın favori takımlarından Manchester City ve Real Madrid, evine avantajlı bir skorla dönmek için sahaya çıktı. Manchester City 3-1 galibiyetle sahasına döndü. Peki Kopenhag elendi mi?

KOPENHAG ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ELENDİ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı bugün oynanacak iki maç ile başladı. Manchester City deplasmanda Kopenhag'ı 3-1 yendi. Bu skorla Man. City avantajı elde etti. Turu geçen taraf 2.ma sonunda belli olacak.

DİĞER MAÇLARDA SON DURUM

Real Madrid deplamsanda Redbull Leipzig'i 1-0 yendi.

Yarın diğer maçlarla turnuva devam edecek.