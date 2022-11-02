Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile Dortmund karşı karşıya gelecek. Merak edilenler arasında ise Kopenhag - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan maç sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Kopenhag - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag - Dortmund maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Kopenhag-Dortmund maçı canlı izle!

Kopenhag - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusu merak ediliyor. Kopenhag - Dortmund maçı futbolseverlerin merakla takip ettiği maçlardan bir tanesi. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile Dortmund karşı karşıya gelecek. Merak edilenler arasında ise Kopenhag - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu oldu. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan maç sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Kopenhag - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag - Dortmund maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Kopenhag-Dortmund maçı exxen canlı izle! Şampiyonlar Ligi Exxen canlı izleme linki!

KOPENHAG - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Kopenhag- Dortmund maçı 2 Kasım tarihinde saat 23:00'da oynanacak.

KOPENHAG - DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Kopenhag- Dortmund maçı Exxen platformunda şifreli ve canlı olarak yayınlanacak.