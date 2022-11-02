UEFA Şampiyonlar liginin iddialı takımlarından Kopenhag- B. Dortmund bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan B. Dortmund-Kopenhag maçı heyecanla bekleniyor. B. Dortmund-Kopenhag maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Kopenhag-B. Dortmund maçı ne zaman, hangi kanalda? Kopenhag maçı nasıl izlenir? Borussia Dortmund-Kopenhag maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar…

Kopenhag maçı hangi kanalda? B. Dortmund ile Kopenhag bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan B. Dortmund - Kopenhag maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler B. Dortmund Kopenhag maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Kopenhag-B. Dortmund maçı ne zaman, hangi kanalda? Kopenhag maçı nasıl izlenir? Borussia Dortmund-Kopenhag maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

KOPENHAG B. DORTMUNDMAÇI SAAT KAÇTA?

B. Dortmund-Kopenhag maçı 2 Kasım Çarşamba günü 23.00'da gerçekleşecek.

KOPENHAG B. DORTMUND MAÇI CANLI İZLE!

B. Dortmund ve Kopenhag maçını canlı izlemek için B. Dortmund-Kopenhag CANLI İZLE! linkini tıklayınız.

KOPENHAG B. DORTMUNDMAÇI HANGİ KANALDA?

B. Dortmund ile Kopenhag arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı EXXEN üzerinden canlı olarak yayınlanacak.