Atlantik Kupası maçının iddialı takımlarından Kopenhag ve AIK Stockholm bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Kopenhag- AIK Stockholm maçı heyecanla bekleniyor. Kopenhag-AIK Stockholm maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Kopenhag-AIK Stockholm maçı hangi kanalda? Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Stockholm maçı nereden izlenir? İşte detaylar…

Kopenhag maçı hangi kanalda? Kopenhag ile AIK Stockholm bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Kopenhag ve AIK Stockholm maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Kopenhag AIK Stockholm maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Kopenhag-AIK Stockholm maçı hangi kanalda? Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Stockholm maçı nereden izlenir? Detaylar haberimizde...

KOPENHAG-STOCKHOLM MAÇI SAAT KAÇTA?

Kopenhag ve AIK Stockholm maçı, 10 Şubat Cuma günü saat 22.30'da gerçekleşecek.

KOPENHAG STOCKHOLM MAÇI HANGİ KANALDA?

Kopenhag ve Stocholm arasında gerçekleşecek Atlantik Kupası maçı Bilyoner TV kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.