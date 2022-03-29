Köpek saldırından kaçarken kamyonun altında kalan Mahra son yolculuğuna uğurlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Genel
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Köpek saldırından kaçarken kamyonun altında kalan Mahra son yolculuğuna uğurlanıyor Antalya'nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp, 23 gün sonra hayatını kaybeden Mahra gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanıyor.
ANTALYA (İHA) - Köpek saldırından kaçarken kamyonun altında kalan Mahra son yolculuğuna uğurlanıyor
ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp, 23 gün sonra hayatını kaybeden Mahra gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanıyor.