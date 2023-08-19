Köpek Cheems öldü! Dünyaca ünlü Doge meme'i Cheems neden öldü?

2013 yılında "Doge" meme'i ile ünlenerek tüm internette meşhur olan Cheems, yaşamını yitirdi. Üzücü gelişme sosyal medyada gündem olurken Doge meme'i Cheems neden öldü merak edildi.

DÜNYACA ÜNLÜ DOGE MEME'İ CHEEMS NEDEN ÖLDÜ?

Dünyaca ünlü doge meme'i köpek Cheems kanserle verdiği mücadele sonrasında hayatını kaybetti.

Cheems'in, ikonik fotoğrafı 2017 yılında sahibi tarafından internete yüklenmişti.

Cheems'nin ölümünü, sahibi Instagram hesabından "Lütfen üzülmeyin, lütfen Baltze'nin bu dünyaya sağladığı neşeyi düşünün" sözleri ile açıklandı.