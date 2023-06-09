Köpek balığı nerede yaşar? Köpek balığı Türkiye'de var mı?
Gündem Haberleri
Köpek balığı (Selachimorpha), kıkırdaklı balıklar (Chondrichthyes) sınıfının Elasmobranchii alt sınıfını oluşturan iki üst takımdan biri olan Selachimorpha (diğeri, Batoidea) içinde sınıflanan balıkların ortak adıdır. Arama motorlarında ise köpek balığıyla ilgili Köpek balığı nerede yaşar? Köpek balığı Türkiye'de var mı? soruları aratılıyor.
Köpek balığı nerede yaşar? Köpek balığı Türkiye'de var mı? soruları gündemde yer aldı. Günümüzde varlığını sürdürmekte olan yaklaşık 360 köpek balığı türü bulunmaktadır ve bunlar sekiz takımda sınıflandırılmaktadır.Peki, Köpek balığı nerede yaşar? Köpek balığı Türkiye'de var mı?
KÖPEK BALIĞI NEDİR?
Günümüzde varlığını sürdürmekte olan yaklaşık 360 köpek balığı türü bulunmaktadır ve bunlar sekiz takımda sınıflandırılmaktadır. Köpekbalıkları (Selachimorpha) üst takımının kıkırdaklı balıklar (Chondrichthyes) sınıfı içindeki yeri ve içerdiği takımlar aşağıda sunulmuştur:
Sınıf: Chondrichthyes - Kıkırdaklı balıklar
Alt sınıf: Elasmobranchii - Yassı solungaçlılar
Üst takım: Batoidea - Vatozlar ve tırpana balıkları
Üst takım: Selachimorpha - Köpek balıkları
Takım: Carcharhiniformes
Takım: Heterodontiformes
Takım: Hexanchiformes
Takım: Lamniformes
Takım: Orectolobiformes
Takım: Pristiophoriformes
Takım: Squaliformes
Takım: Squatiniformes
Takım: Xenacanthida
Alt sınıf: Holocephali - Deniz kedileri
KÖPEK BALIĞI NEREDE YAŞAR?
Hem okyanusta hem de tatlı sularda bulunabilirler. Tropik sularda, kuzey denizlerinde ve Akdeniz'de çoğunlukla derinlerde rastlanırlar.