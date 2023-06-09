Köpek balığı (Selachimorpha), kıkırdaklı balıklar (Chondrichthyes) sınıfının Elasmobranchii alt sınıfını oluşturan iki üst takımdan biri olan Selachimorpha (diğeri, Batoidea) içinde sınıflanan balıkların ortak adıdır. Arama motorlarında ise köpek balığıyla ilgili Köpek balığı nerede yaşar? Köpek balığı Türkiye'de var mı? soruları aratılıyor.

Köpek balığı nerede yaşar? Köpek balığı Türkiye'de var mı? soruları gündemde yer aldı. Günümüzde varlığını sürdürmekte olan yaklaşık 360 köpek balığı türü bulunmaktadır ve bunlar sekiz takımda sınıflandırılmaktadır.Peki, Köpek balığı nerede yaşar? Köpek balığı Türkiye'de var mı?

KÖPEK BALIĞI NEDİR?

Günümüzde varlığını sürdürmekte olan yaklaşık 360 köpek balığı türü bulunmaktadır ve bunlar sekiz takımda sınıflandırılmaktadır. Köpekbalıkları (Selachimorpha) üst takımının kıkırdaklı balıklar (Chondrichthyes) sınıfı içindeki yeri ve içerdiği takımlar aşağıda sunulmuştur:

Sınıf: Chondrichthyes - Kıkırdaklı balıklar

Alt sınıf: Elasmobranchii - Yassı solungaçlılar

Üst takım: Batoidea - Vatozlar ve tırpana balıkları

Üst takım: Selachimorpha - Köpek balıkları

Takım: Carcharhiniformes

Takım: Heterodontiformes

Takım: Hexanchiformes

Takım: Lamniformes

Takım: Orectolobiformes

Takım: Pristiophoriformes

Takım: Squaliformes

Takım: Squatiniformes

Takım: Xenacanthida

Alt sınıf: Holocephali - Deniz kedileri

KÖPEK BALIĞI NEREDE YAŞAR?

Hem okyanusta hem de tatlı sularda bulunabilirler. Tropik sularda, kuzey denizlerinde ve Akdeniz'de çoğunlukla derinlerde rastlanırlar.