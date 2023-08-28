Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı

Bursa'da köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, takla attı. Kazada, sürücü ile araçtaki 1'i çocuk, 2 kişi yaralandı.

BURSA'da köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, takla attı. Kazada, sürücü ile araçtaki 1'i çocuk, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda meydana geldi. Aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan Süleyman Dursun'un (30) kullandığı 16 VK 242 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla attı. Ters dönen aracın sürücüsü Dursun ile yanındaki Tolga Çalışkan (30) ve Ömür Efe C. (11) yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Köpek ise kazada yara almadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.