Nitelikli dolandırıcılık, kooperatif dolandırıcılığı da dahil olmak üzere birkaç farklı madde altında incelenebilir. Kooperatif dolandırıcılığı nedir, kaç yıl cezası var?

KOOPERATİF DOLANDIRICILIĞI NEDİR, KAÇ YIL CEZASI VAR?

Dilan Polat'la yaşadığı polemikle ve iş yerlerine yapılan silahlı saldırılarla gündeme gelen şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, İstanbul Havalimanı'na giderken uygulama noktasında durduruldu. Burada GBT kontrolü yapılan Banu Parlak'ın kooperatif dolandırıcılığı suçundan Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında arama kararı olduğu görüldü.

Kooperatif dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılığın suç türlerinden birisidir. Nitelikli dolandırıcılıkta ceza oranları üç yıladan on yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adli para cezası olarak belirlenmiştir.Ancak kooperatif dolandırıcılığı sayılmayan ve kamu kuruluşlarına zarar veren bir dolandırıcılıkta hapis cezasının alt sınırının dört yıldan az olamayacağı belirtilmiştir.