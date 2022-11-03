Birçok yerde var olan Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri vatandaş tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Uygun fiyatlı alışveriş için tercih edilen Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri, KoopBakkal projesini duyurdu. Vatandaşlar ise KoopBakkal ne zaman açılacak? KoopBakkal hangi illerde olacak? KoopBakkal nedir? sorularını merak etti. Peki, KoopBakkal ne zaman açılacak? KoopBakkal hangi illerde olacak? KoopBakkal nedir? İşte detaylar...

KoopBakkal ne zaman açılacak? sorusu gündemde yer alıyor.Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri vatandaş tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Uygun fiyatlı alışveriş için tercih edilen Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri, KoopBakkal projesini duyurdu. Vatandaşlar ise KoopBakkal ne zaman açılacak? KoopBakkal hangi illerde olacak? KoopBakkal nedir? sorularını merak etti. Peki, KoopBakkal ne zaman açılacak? KoopBakkal hangi illerde olacak? KoopBakkal nedir? İşte merak edilenler...

KOOPBAKKAL NEDİR?

Uygun fiyatlı alışveriş için tercih edilen Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri'nin bakkal projesi hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sözleri söyledi;



"250 nokta koopbakkal projemiz ile temel tüketim maddelerini bakkal formatında ulaştırmayı hedefliyoruz."

KOOPBAKKAL NE ZAMAN AÇILACAK?

KOOPBAKKAL HANGİ İLLERDE OLACAK?

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın şu sözlerle yanıt verdi; "Yılsonunda satış noktası sayısını bin 863'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu bizim kuruluş yılımız aynı zamanda. Geçen yıl 5,2 milyar TL olan ciromuzun bu yıl 12,3 milyar TL'ye çıkmasını bekliyoruz. Çalışan sayısında da yılsonunda 10 binli rakamlara geliriz.

Ancak burada önemli bir projemiz daha var. Bin 300 satış noktasını hızlı artırmak çok zor. Onun için arayışlara girdik. O arayışlardan biri de bakkal projesi. İş ortakları, partnerler ile anlaşma yapacağız, marketinin bir bölümünü bize tahsis edecek. Bizim sattığımız fiyatlar ile satacak biz de ona iskonto uygulayacağız. Bu şekilde yılsonu ya da 2023'ün ilk çeyreğinde satış noktası sayımızı 2 bin 500-3 bin rakamlarına çıkarmayı hedefliyoruz.

Kasım ayı itibari ile Konya, Ankara ve Mersin'i pilot bölge seçtik. Oradan başlayarak tüm Türkiye'ye yayılacağız."