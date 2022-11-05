Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmalardan bir tanesi olan Konyaspor - Merkezefendi Bld. maçının yaklaşması ile birlikte birçok kişi Konyaspor - Merkezefendi Bld. maçı ne zaman? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Konyaspor - Merkezefendi Bld. maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusu oldu. Peki, Konyaspor - Merkezefendi Bld. maçı ne zaman? Konyaspor - Merkezefendi Bld. maçı hangi kanalda, saat kaçta? şifreli mi?

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KONYASPOR VS MERKEZEFENDİ BLD. MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Konyaspor - Merkezefendi Bld. maçı 5 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'de, Karataş Şahinbey Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

KONYASPOR VS MERKEZEFENDİ BLD. MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

5 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Konyaspor - Merkezefendi Bld. karşılaşması saat 15:30'da Bein Sports 5 kanalından canlı yayınlanacak ve Bein Sports 5 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.