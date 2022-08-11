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Konyaspor - Vaduz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konyaspor - Vaduz maçı şifresiz mi?

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Konyaspor - Vaduz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konyaspor - Vaduz maçı şifresiz mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme hedefine ulaşmak isteyen Konyaspor - Vaduz bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Konyaspor - Vaduz maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Vaduz maçı ne zaman?

Uefa Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme heyecanla beklenen müsabakada Konyaspor - Vaduz karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Konyaspor - Vaduz maçı şifresiz mi? Konyaspor - Vaduz maçı hakemi kim? Konyaspor - Vaduz maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Konyaspor - Vaduz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konyaspor - Vaduz maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

Konyaspor ile Vaduz arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı, A Spor kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Konyaspor-Vaduz Maçı, 11 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Konyaspor-Vaduz Maçı, saat 20:00 başlayacak.

Konyaspor ve Vaduz, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı, Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

UEFA Avrupa Konferans Ligi Konyaspor Futbol Gündem Spor Haberler

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