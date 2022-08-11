Konyaspor - Vaduz maçı ne zaman hangi kanalda? Konyaspor - Vaduz maçı şifresiz mi? Konyaspor - Vaduz maçı hakemi kim?

UEFA Avrupa Ligi maçında üst tura geçmek isteyen temsilcimiz Konyaspor sahne alıyor Haftanın en önemli maçlarından biri olan Konyaspor - Vaduz maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.