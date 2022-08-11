Konyaspor - Vaduz maçı ne zaman hangi kanalda? Konyaspor - Vaduz maçı şifresiz mi? Konyaspor - Vaduz maçı hakemi kim?
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UEFA Avrupa Ligi maçında üst tura geçmek isteyen temsilcimiz Konyaspor sahne alıyor Haftanın en önemli maçlarından biri olan Konyaspor - Vaduz maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Bu hafta heyecanla beklenen müsabakada Konyaspor - Vaduz karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Konyaspor - Vaduz maçı şifresiz mi? Konyaspor - Vaduz maçı hakemi kim? Konyaspor - Vaduz maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
KONYASPOR - VADUZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Konyaspor - Vaduz, UEFA Konferans Ligi maçı, 11-08-2022 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.
KONYASPOR - VADUZ MAÇI HANGİ KANALDA?
Konyaspor - Vaduz UEFA Konferans Ligi maçı A Spor kanalından yayınlanacak