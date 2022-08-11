Konyaspor - Vaduz maçı kaç kaç? Konyaspor - Vaduz maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme, Konyaspor - Vaduz bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Konyaspor - Vaduz maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi ve maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Vaduz maçı ne zaman?