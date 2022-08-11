Konyaspor - Vaduz maçı bitti mi, kaç kaç? Konyaspor - Vaduz maç özeti izle!
UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme, Konyaspor - Vaduz bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Konyaspor - Vaduz maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi ve maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Vaduz maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme heyecanla beklenen müsabakada Konyaspor - Vaduz karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Konyaspor - Vaduz maçı şifresiz mi? Konyaspor - Vaduz maçı hakemi kim? Konyaspor - Vaduz maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırılıyor. Konyaspor - Vaduz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konyaspor - Vaduz maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
A Spor ekranlarında yayınlanan Konyaspor - Vaduz maçı 2-4 Vaduz kazandı.
Konyaspor: Sehic, Guilherme, Calvo, Adil Demirbağ, Ahmet Oğuz, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Amilton, Rahmanovic, Michalak, Muhammet Demir.
Vaduz: Büchel, Gasser, Gabriel, Traber, Fehr, Dobras, Gajic, Goelzer, Tunahan Çiçek, Hasler, Sutter
Konyaspor ile Vaduz arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı, A Spor kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Konyaspor-Vaduz Maçı, 11 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
Konyaspor-Vaduz Maçı, saat 20:00 başlayacak.
Konyaspor ve Vaduz, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı, Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.