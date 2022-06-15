Konyaspor'un rakibi kim oldu? Spor Toto Süper Lig'in 3'üncüsü İttifak Holding Konyaspor ve 4'üncüsü Medipol Başakşehir'in rakipleri kura çekiminde belli oldu. Başakşehir, Maccabi Netanya ile eşleşti. Peki, Konyaspor'un rakibi kim oldu? Konyaspor'un Konferans Ligi rakibi kim oldu? Konyaspor kiminle eşleşti? İşte detaylar...

KONYASPOR'UN RAKİBİ KİM OLDU?

Konyaspor ve Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. UEFA Konferans Ligi elemelerinde mücadele edecek Başakşehir, Maccabi Netanya ile Konyaspor ise BATE Borisov ile eşleşti. Konyaspor, BATE Borisov karşısındaki ilk maçını 21 Temmuz tarihinde deplasmanda, rövanş maçını ise 28 Temmuz tarihinde evinde oynayacak.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ DİNAMO KİEV OLMUŞTU

Avrupa'da boy gösterecek temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turu mücadelesinde Dinamo Kiev ile eşleşti.

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