Konyaspor'un rakibi kim oldu? Konyaspor kimle eşleşti?

Konyaspor rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Konyaspor, 3-0 kazandığı maçın rövanşında Bate Borisov'u 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Peki, Konyaspor rakibi kim oldu? Konyaspor kimle eşleşti? İşte detaylar...

KONYASPOR RAKİBİ KİM OLDU?

Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Bate Borisov'u 2-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Temsilcimiz 3. eleme turunda Koper-Vaduz eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

KONYASPOR, BATE BORISOV'U 5'LEDİ

Karşılaşma boyunca hakimiyeti elinde tutan Konyaspor 37. dakikada Rahmanovic ve 43. dakikada Calvo'nun golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti. İlk maçı da deplasmanda 3-0 kazanan temsilcimiz toplamda 5-0'lık skorla adını bir üst tura yazdırdı.

RAKİP KOPER YA DA VADUZ OLACAK

Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Koper (Slovenya)-Vaduz (Liechtenstein) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. İlk maçta Vaduz, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup etmişti.