Konyaspor tur atladı mı, elendi mi, yeni rakibi kim olacak? Konyaspor UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rakibi kim olacak?

Bu akşam Konyaspor - Vaduz rövanş maçı ekranlara gelecek. Maçın başlamasıyla birlikte taraftarlar, Konyaspor tur atladı mı, elendi mi, yeni rakibi kim olacak? Konyaspor UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rakibi kim olacak? merak etti. Peki, Konyaspor rakibi kim oldu? Konyaspor yeni rakip kim olacak? İşte detaylar...