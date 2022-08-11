Konyaspor tur atladı mı, elendi mi, yeni rakibi kim olacak? Konyaspor UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rakibi kim olacak?
Bu akşam Konyaspor - Vaduz rövanş maçı ekranlara gelecek. Maçın başlamasıyla birlikte taraftarlar, Konyaspor tur atladı mı, elendi mi, yeni rakibi kim olacak? Konyaspor UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rakibi kim olacak? merak etti. Peki, Konyaspor rakibi kim oldu? Konyaspor yeni rakip kim olacak? İşte detaylar...
UEFA Konferans Ligi ön elemelerinde heyecanla beklenen müsabakada Konyaspor - Vaduzkarşı karşıya gelecek. Konyaspor tur atladı mı, yeni rakibi kim oldu? Konyaspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu rakibi kim olacak?
Konyaspor - Vaduz, UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme, 11 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.
Konyaspor - Vaduz maçı A Spor'da yayınlanacak.
Konyaspor - Vaduz maçını şifresiz şekilde A Spor'dan izleyebilirsiniz.
Konyaspor'un ilk maçı 1-1 bitmişti. Bugünkü maçı kazanırsa bir üst tura yükselecek. Şuanda temsilcimiz Konyaspor 2-1 geri durumda. Eğer maç böyle biterse Konyaspor elenmiş olacak. Eğer maç berabere biterse uzatmalara gidecek.
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Temsilcimiz Konyaspor bugünkü maçta 4-2 yenildi ve maalesef turnuvaya veda etti.