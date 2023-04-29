Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmalardan en önemlilerinden bir tanesi olan Konyaspor – Trabzonspor maçı hangi statta oynanıyor? Sorusu, derbiyi heyecanla beklemekte olan birçok kişinin merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Peki, Konyaspor – Trabzonspor maçı hangi statta oynanıyor? Konyaspor – Trabzonspor maçı hangi statta oynanacak?

Konyaspor – Trabzonspor maçı hangi statta oynanıyor? Sorusu maçı izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. 29 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Konyaspor – Trabzonspor karşılaşmasının oynanacağı stat birçok futbolseverin merak konusu haline geldi. internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecek olan karşılaşmanın nerede oynanacağı araştırılıyor. Peki, Konyaspor – Trabzonspor maçı hangi statta oynanıyor? Konyaspor – Trabzonspor maçı hangi statta oynanacak?

KONYASPOR – TRABZONSPOR MAÇI HANGİ STATTA OYNANIYOR?

Heyecanla beklenen Konyaspor – Trabzonspor maçı 29 Nisan Cumartesi günü Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16:00'da canlı yayınlanacak. Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak saat 16:00'da canlı yayınlanacak ve Bein Sports 1 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.