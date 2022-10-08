8 Ekim Pazar günü oynanacak olan Konyaspor-Tofaş maçı hangi kanalda? Sorusu basketbolseverler tarafından gün içerisinde sık sık merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Konyaspor-Tofaş maçı hangi kanalda? Konyaspor-Tofaş maçı saat kaçta, ne zaman?

Konyaspor-Tofaş maçı hangi kanalda? Sorusu, özellikle Basketbol maçlarını sıkı takip eden izleyiciler ve taraflar tarafından maç saatinin yaklaşması ile birlikte sık sık araştırılıyor. Basketbol Süper Ligi maçı olan karşılaşma hakkında birçok detay araştırılıyor. Peki, Konyaspor-Tofaş maçı hangi kanalda? Konyaspor-Tofaş maçı saat kaçta, ne zaman?

KONYASPOR-TOFAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

8 Ekim Pazar günü oynanacak Basketbol Süper Ligi maçı, Bein Sports 5 kanalından canlı yayınlanacak. Ayrıca maç İstanbul'da, Konya'da, Selçuklu Belediyesi Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

Bein Sports 5 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KONYASPOR-TOFAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

8 Ekim Pazar günü oynanacak Basketbol Süper Ligi maçı, saat 15:30 başlayacak ve Konya'da, Selçuklu Belediyesi Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.