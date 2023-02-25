Deprem felaketi nedeniyle ara verilen Spor Toto Süper Lig, ertelenen Fenerbahçe- Konyaspor maçıyla başlıyor. Sarı-Lacivertliler'de sahaya sürülen ilk 11 belli oldu. Maça kısa zaman kala merak edilenler arasında ise Konyaspor'un teknik direktörünün kim olduğu yer aldı. Peki, Konyaspor teknik direktörü kim? Konyaspor kim yönetiyor? Konyaspor teknik direktörü Aleksandar Stanojevic kimdir?

KONYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Konyaspor'un teknik direktörlük görevini Aleksandar Stanojevic yapmaktadır.

ALEKSANDAR STANOJEVİC KİMDİR?

28 Ekim 1973 doğumlu Sırp profesyonel futbol menajeri ve eski oyuncusu. Stanojevic, futbolculuk kariyerine Partizan altyapı takımında başladı. 1993'ten 1997'ye kadar Obilic'te üç sezon ve Mallorca için oynayarak İspanyol Segunda División'da bir sezon geçirdi . 1997'de OFK Beograd'a iki sezon katıldı. 1999'da Partizan'a yeniden katıldı ve 2001 ulusal kupasını kazanan kadroda yer aldı . Bir sezon için OFK Beograd'a döndükten sonra, 2003 yılında 29 yaşında profesyonel kariyerine son verdiği Macaristan Ulusal Şampiyonası kulübü Videoton'a geçti. Stanojevic, koçluk kariyerine OFK Beograd'da bir gençlik koçu olarak başladı . Baş antrenör olarak ilk işi Sırbistan Birinci Ligi kulübü Srem'deydi. Yaklaşık iki yıl boyunca Partizan'da ve daha sonra Sırbistan milli takımında Miroslav Dukic'in yardımcı antrenörlüğünü yaptı . 3 Eylül 2008'de, Ukrayna'da düzenlenen 2009 Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası'nı 3. sırada tamamlayan Sırbistan 19 yaş altı milli takımının baş antrenörü olarak atandı. Stanojevic , Sırbistan Futbol Federasyonu tarafından 2010 yılı için en muhtemel Sırp teknik direktör seçildi. 17 Ocak 2023 Salı günü Türkiye Süper Lig futbol kulübü Konyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.