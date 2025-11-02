Konyaspor Samsunspor maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI izleme linki var mı?

Konyaspor ile Samsunspor arasında oynanacak Süper Lig mücadelesi, sporseverlerin gündeminde. Taraftarlar, karşılaşmanın yayıncı kuruluşunu ve maçın şifresiz şekilde izlenip izlenemeyeceğini merak ediyor.

KONYASPOR VS SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Konyaspor ile Samsunspor arasında oynanacak mücadele, 02 Kasım 2025 Pazar günü ekrana gelecek. Karşılaşma, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BEIN SPORTS 2 FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

Futbol tutkunları, Konyaspor - Samsunspor maçını beIN Sports 2 ekranlarından takip edebilecek. beIN Sports 2; Digiturk 78. kanal, Kablo TV 233. kanal üzerinden, ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla şifreli olarak izlenebiliyor.

MAÇ GÜNÜ VE TARİHİ

Konyaspor ile Samsunspor arasındaki mücadele, 02 Kasım Pazar günü oynanacak. Süper Lig'in önemli haftalarından birinde gerçekleşecek bu karşılaşma, iki takımın da puan mücadelesi açısından büyük önem taşıyor.

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ

Konyaspor - Samsunspor karşılaşması, saat 14.30'da başlayacak. Taraftarlar, pazar günü öğle saatlerinde bu heyecan dolu mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek.

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM

Trendyol Süper Lig'in bu dikkat çeken mücadelesi, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Yeşil-beyazlı ekip, kendi sahasında taraftarının desteğiyle galibiyet arayacak.