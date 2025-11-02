Haberler

Konyaspor Samsunspor maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI izleme linki var mı?

Konyaspor Samsunspor maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI izleme linki var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligin dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Konyaspor, kendi sahasında Samsunspor'u ağırlıyor. Futbolseverler, bu önemli mücadeleyi canlı olarak izlemek için maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve saatini araştırıyor.

Konyaspor ile Samsunspor arasında oynanacak Süper Lig mücadelesi, sporseverlerin gündeminde. Taraftarlar, karşılaşmanın yayıncı kuruluşunu ve maçın şifresiz şekilde izlenip izlenemeyeceğini merak ediyor.

KONYASPOR VS SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Konyaspor ile Samsunspor arasında oynanacak mücadele, 02 Kasım 2025 Pazar günü ekrana gelecek. Karşılaşma, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BEIN SPORTS 2 FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

Futbol tutkunları, Konyaspor - Samsunspor maçını beIN Sports 2 ekranlarından takip edebilecek. beIN Sports 2; Digiturk 78. kanal, Kablo TV 233. kanal üzerinden, ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla şifreli olarak izlenebiliyor.

MAÇ GÜNÜ VE TARİHİ

Konyaspor ile Samsunspor arasındaki mücadele, 02 Kasım Pazar günü oynanacak. Süper Lig'in önemli haftalarından birinde gerçekleşecek bu karşılaşma, iki takımın da puan mücadelesi açısından büyük önem taşıyor.

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ

Konyaspor - Samsunspor karşılaşması, saat 14.30'da başlayacak. Taraftarlar, pazar günü öğle saatlerinde bu heyecan dolu mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek.

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM

Trendyol Süper Lig'in bu dikkat çeken mücadelesi, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Yeşil-beyazlı ekip, kendi sahasında taraftarının desteğiyle galibiyet arayacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
MİT gizliliğini kaldırdı! İşte 1940 yılında hazırlanan İngiliz Kemal raporu

MİT'ten 85 yıl sonra bir ilk! İngiliz Kemal raporunu yayımladılar
Merkez'in döviz listesine yeni para birimi eklendi

Merkez Bankası'nın döviz listesine yeni para birimi eklendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ronaldo 90+15'te galibiyeti getirdi, gol sevinci olay oldu

Bu adamı kim durduracak?
Türkiye'nin en borçlu ili Ankara oldu

Türkiye'nin en borçlu ili belli oldu! Zirvede bu kez İstanbul yok
Süpermarkette patlama! Çoğu çocuk 23 kişi hayatını kaybetti

Süpermarkette patlama! Çoğu çocuk 23 kişi feci şekilde can verdi
13 yaşındaki arkadaşını bıçaklayan çocuk için karar verildi

13 yaşındaki arkadaşını boynundan bıçaklayan çocuk için karar verildi
Ronaldo 90+15'te galibiyeti getirdi, gol sevinci olay oldu

Bu adamı kim durduracak?
Cadılar Bayramı eğlencesinde aniden fenalaşan genç hayatını kaybetti

Daha 16 yaşındaydı! Cadılar Bayramı eğlencesi kabusa döndü
Beşiktaş'ta eski başkan Hasan Arat ve yönetimi ibra edilmedi

Kulüpten ihraç edilen Hasan Arat'a bir şok daha
Vitor Pereira Premier Lig'den kovuldu

Premier Lig'den kovuldu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'yi küplere bindirecek 'nükleer' çıkışı

Pezeşkiyan'dan Trump'ı küplere bindirecek nükleer çıkışı
Engin Çağlar'ın cenazesinde çocuklarının sözleri yürek burktu: Kasımda ölmek isterdi

Çocuklarından yürek yakan sözler! Usta oyuncunun o isteği gerçek oldu
Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya'ya nihayet teşhis konuldu
Turiste sattığı patates cipsin fiyatı öyle böyle değil

Turiste sattığı patates cipsin fiyatı öyle böyle değil
Nihat Kahveci derbinin ardından çılgına döndü

Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından çılgına döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.