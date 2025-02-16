Konyaspor Samsunspor maçı CANLI izle! Konyaspor Samsunspor maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?

Konyaspor- Samsunspor maçı, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri. 16 Şubat 2025 Pazar günü saat 16.00'da oynanacak bu mücadele, iki takım için de oldukça kritik. İzleyiciler, "Konyaspor Samsunspor maçı canlı izle", "Konyaspor Samsunspor maçı hangi kanalda?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

KONYASPOR SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

16 Şubat 2025 Pazar günü saat 16.00'da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

KONYASPOR SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor-Samsunspor maçı, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BEIN SPORTS 2 FREKANS BİLGİLERİ

Frekans: 11675 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı (SR): 24444

FEC Değeri: 3/4

Kapsama Alanı: Batı

Paket İsmi: DIGITURK T37

Yayın Tipi: HD