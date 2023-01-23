Konyaspor - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 23 Ocak ArabamCom Konyaspor - MKE Ankaragücü maçı nerede yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor ve Ankaragücü karşı karşıya geliyor. 3 puan almak isteyen iki takımın mücadelesi bugün başlayacak. Futbol severler maç hakkında, Konyaspor - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 23 Ocak Konyaspor - MKE Ankaragücü maçı nerede yayınlanacak? araştırması yapıyor. Peki, Konyaspor - MKE Ankaragücü hangi kanalda başlayacak? Konyaspor - MKE Ankaragücü canlı yayını var mı? İşte detaylar...

Süper Lig'de hedeflerine ulaşmak isteyen Konyaspor - MKE Ankaragücü takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Konyaspor - MKE Ankaragücü maçı heyecanını takip etmek isteyen futbol severler Konyaspor - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Konyaspor - MKE Ankaragücü maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Konyaspor - MKE Ankaragücü maçı ile ilgili tüm detaylar...

ARABAMCOM KONYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ArabamCom Konyaspor - MKE Ankaragücü maçı 23 Ocak Pazartesi 2023 yani bu akşam saat 20:00 'da başlayacak.

ARABAMCOM KONYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

ArabamCom Konyaspor - MKE Ankaragücü maçını bein Sports 2 ekranlarından izleyebilirsiniz.

ARABAMCOM KONYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ NEREDE OYNANIYOR?

ArabamCom Konyaspor - MKE Ankaragücü maçı, Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

ARABAMCOM KONYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ HAKEMLERİ KİMLER?

MURAT ERDOĞAN(Hakem)

MURAT ERGİN GÖZÜTOK(1. Yardımcı Hakem)

KAMİL ÇETİN(2. Yardımcı Hakem)

OĞUZHAN ÇAKIR(Dördüncü Hakem)

EMRE MALOK(VAR)

ALPER ULUSOY(AVAR)

SABİT HACIÖMEROĞLU(Gözlemci)

YUNUS YILDIRIM(Gözlemci)

HASBİ SEVİNDİK(Temsilci)

ENGİN BAYRAKTAR(Temsilci)

SERKAN DİYEMLİ(Temsilci)