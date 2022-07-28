Konyaspor maçı ne oldu? UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Konyaspor, 3-0 kazandığı maçın rövanşında Bate Borisov'u kendi sahasında ağırladı. Peki, Konyaspor maçı ne oldu? Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Konyaspor - Bate Borisov maç sonucu haberimizde...

KONYASPOR MAÇI NE OLDU?

Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Bate Borisov'u 2-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Temsilcimiz 3. eleme turunda Koper-Vaduz eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

KONYASPOR, BATE BORISOV'U 5'LEDİ

Karşılaşma boyunca hakimiyeti elinde tutan Konyaspor 37. dakikada Rahmanovic ve 43. dakikada Calvo'nun golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti. İlk maçı da deplasmanda 3-0 kazanan temsilcimiz toplamda 5-0'lık skorla adını bir üst tura yazdırdı.

RAKİP KOPER YA DA VADUZ OLACAK

Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Koper (Slovenya)-Vaduz (Liechtenstein) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. İlk maçta Vaduz, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup etmişti.