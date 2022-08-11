Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Konyaspor - Vaduz maçı şifresiz mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme hedefine ulaşmak isteyen Konyaspor - Vaduz bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Konyaspor - Vaduz maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Vaduz maçı ne zaman?